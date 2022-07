Quali sono le diverse tipologie di promoter?

La figura del promoter è estremamente importante, essa infatti si occupa di promuovere e sponsorizzare prodotti o servizi, ma anche eventi, di una determinata azienda. Si tratta di una figura utilizzata soprattutto nel momento in cui si decide di lanciare sul mercato un nuovo prodotto, oppure si deve organizzare un evento particolare.

Il promoter lavora prevalentemente nei luoghi pubblici, pensiamo ad esempio ai supermercati, dove c’è molta gente e quindi tanti potenziali contatti che possono portare ad incrementare le vendite.

Tale figura ha come obiettivo principale quello di mettersi in contatto con quante più persone possibili, spiegando loro tutti i dettagli relativi al prodotto o servizio che stanno pubblicizzando. Naturalmente, oltre a questo, deve possedere determinate competenze e un’importante predisposizione ai rapporti sociali, in quanto la sua opera deve convincere la clientela ad ascoltare ed eventualmente acquistare.

Indubbiamente per un'azienda non è affatto semplice trovare il promoter ideale.

In questo articolo analizzeremo le differenze tra le varie tipologie di promoter, ovvero promoter tentata vendita, promoter per degustazioni alimentari con attestato HACCP, beauty consultant e brand ambassador.

Promoter tentata vendita

Il promoter tentata vendita deve, sostanzialmente, promuovere la vendita diretta di un determinato prodotto nei confronti della clientela. Per farlo può anche utilizzare la tecnica a domicilio, ovvero andando direttamente a casa del cliente con il prodotto, in modo tale che possa spiegare nel dettaglio di che cosa si tratta, come funziona e quant’altro.

Naturalmente però il promoter tentata vendita è quello che troviamo prevalentemente nei luoghi affollati, centri commerciali su tutti, all’interno di uno stando. Il suo compito è dunque quello di fermare le persone per far visionare loro i prodotti disponibili, spiegando quali sono le caratteristiche e le funzionalità, tentando quindi di concludere una vendita.

Promoter per degustazioni alimentari con attestato HACCP

Il promoter per degustazioni alimentari con attestato HACCP si occupa prevalentemente della promozione di prodotti di genere alimentare, pensiamo ad esempi a vini, formaggi, salumi e comunque in generale tutto ciò che riguarda la gastronomia.

Propone dunque assaggi e degustazioni dei prodotti, con l’obiettivo di incuriosire e ingolosire il cliente portando quindi ad acquistare uno o più prodotti alimentari.

Questa tipologia di promoter è molto particolare, infatti per poter lavorare per la degustazione di alimenti, è assolutamente <b>obbligatorio che sia in possesso di un attestato HACCP. Infatti, la legge prevede che tutte le figure che lavorano a contatto con gli alimenti devono obbligatoriamente avere questo tipo di attestato.

Infatti, anche i promoter devono osservare il rigoroso rispetto delle norme igieniche a tutela dei prodotti alimentari che promuovono e, di conseguenza, somministrano.

Inoltre, è bene sottolineare che l’attestato HACCP prevede che il promoter segua un corso specifico con tanto di esame finale che, se superato, permette di avere accesso all’attestato.

Beauty Consultant e Brand Ambassador

Il beauty consultant. meglio conosciuto come consulente di bellezza, si occupa di presentare ai potenziali clienti dei prodotti estetici, come ad esempio cosmetici, che servono appunto ad avere un miglioramento del proprio aspetto estetico. Il suo compito è dunque quello di avvicinare i potenziali acquirenti e le sue competenze sono ben definite, in quanto deve anche frequentare dei corsi di aggiornamento sui prodotti proposti.

Il brand ambassador, invece, è una figura che ha come obiettivo la promozione del brand che rappresenta, con l’obiettivo di invogliare i clienti a saperne di più, approfondendo quindi i servizi e prodotti proposti dall’azienda. Naturalmente è essenziale che questa figura sia competente e sappia esattamente cosa sta proponendo, inoltre può essere un consulente interno o esterno all’azienda e deve rispecchiare completamente i valori e l’identità del brand che deve rappresentare.