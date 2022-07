Roma, allagamenti ed evacuazioni nel IV e V Municipio: giornata da incubo

Acea ATO2 comunica che si è conclusa durante la notte la riparazione del guasto idrico di una conduttura che ieri ha causato disservizi in alcune zone del IV e V Municipio.

Niente acqua per ore in alcune zone di Roma

I lavori di riparazione dell’adduttrice idrica hanno permesso la rimessa in esercizio della fornitura in tutte le zone oggetto dell’intervento. Il flusso idrico delle reti interessate è stato ripristinato progressivamente. La riparazione è avvenuta con tempistiche inferiori rispetto quanto previsto dalla carta dei servizi grazie all’intervento dell’Unita speciale Grandi Acquedotti.

Sin dalla giornata di ieri sono state messe in atto tutte le azioni per limitare i disagi ai cittadini, attraverso un servizio di rifornimento tramite autobotti, che continueranno a stazionare presso le seguenti vie fino a conclusione delle manovre di rientro:

• Piazza Balsamo Crivelli

• Via Sacco e Vanzetti altezza Parco Tozzetti

• Piazza Federico Sacco

• Piazza Amilcare Zamorani

• Largo Antonio Beltramelli

• Via Tiburtina altezza Via di San Romano

• Via Cipriano Facchinetti angolo Via Tiburtina

• Via Igino Giordani angolo Via di Grotta di Gregna

• Via Achille Vertunni angolo Via delle Rustica