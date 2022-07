Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo 25-26 luglio nella città di Roma e in provincia

Lunedì 25 luglio: sole splendente a Roma per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 36°C, la minima di 25°C. Nel resto della provincia, come della regione Lazio, sarà l’ennesima giornata calda, a causa dell’anticiclone africano, con ulteriore peggioramento della siccità in tutta la zona. Caldo intenso, punte vicine ai 38-40°.

Martedì 26 luglio: a Roma bel tempo, con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C, la minima di 26°C. Potrebbe verificarsi un temporaneo allentamento della morsa anticiclonica, anche se il tempo sarà prevalentemente soleggiato e il clima molto caldo: le temperature massime sfioreranno i 37-39°C nell’entroterra.

Previsioni meteo 25-26 luglio a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 25 luglio: a Frosinone sarà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 36°C, la minima di 22°C. Come nel resto della regione Lazio, la giornata di lunedì sarà ancora caratterizzata dal caldo, a causa dell’anticiclone africano.

Martedì 26 luglio: previsto nel capoluogo ciociaro bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C, la minima di 22°C. Nel resto della Ciociaria, si registrerà un temporaneo allentamento dell’anticiclone africano ma le temperature rimarranno comunque alte, arrivando a sfiorare anche i 39° nell’entroterra.

Foto di repertorio