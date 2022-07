Incendio pineta di Castel Fusano, pattuglia della Polizia Locale salva un uomo bloccato all’interno di Castello Chigi avvolto dalle fiamme.

Era in servizio di controllo nella zona della via del Mare, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale che, ieri pomeriggio intorno alle 17, avvistata una nube di fumo provenire dalla pineta di Castel Fusano, si è portata immediatamente nella zona che costeggia il canale dei Pescatori, dove era in atto un incendio nell’area dell’ex Country Club. Giunti sul posto, gli agenti, appartenenti al X Gruppo “Mare”, si attivavano per mettere in sicurezza l’area con l’ausilio di altre pattuglie, nel frattempo allertate, fornendo supporto alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’intervento, gli operanti notavano una donna, intenta a richiamare l’attenzione per segnalare la presenza di alcune persone bloccate all’interno di Castello Chigi, lambito dalle fiamme. Raggiunto il palazzo e vedendo che il fuoco era in procinto di avvolgere l’edificio, due degli agenti si recavano all’interno dello stesso dove, in una delle stanze site al secondo piano, era rimasto bloccato un uomo. I due operanti, tra cui una agente assunta solo alcuni mesi fa, riuscivano a portarlo in salvo, accompagnandolo fuori dal Castello e fornendo aiuto anche ad una donna, che si trovava già all’esterno nel tentativo di chiamare i soccorsi.

Una volta messe in sicurezza le persone, la pattuglia riusciva a trarre in salvo anche due cani, chiedendo inoltre ausilio alla Protezione Civile per recuperare un cavallo presente nell’area e in stato di pericolo per l’avvicinarsi delle fiamme.

Grazie al provvidenziale e tempestivo intervento della pattuglia, la coppia è rimasta incolume e una volta fornito loro l’aiuto necessario, gli agenti proseguivano nei servizi di controllo della zona e nelle attività di supporto ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile.