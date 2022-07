Circolazione ferroviaria in tilt sulla Roma-Nettuno, in seguito alla morte di un uomo. A quanto si apprende sembrerebbe che un uomo, ancora non identificato, si sia sdraiato sui binari e sia stato travolto da un convoglio in corsa, oppure abbia avuto un malore. Il condizionale è d’obbligo in quanto le indagini sull’accaduto sono ancora in corso.

La tragedia si sarebbe verificata questa mattina, 23 luglio 2022, alle ore 9.30 circa a Nettuno, nei pressi dello scalo ferroviario in Piazza IX Settembre.

Traffico ferroviario bloccato

Come si apprende da Luce Verde, attualmente il traffico ferroviario è sospeso tra Marechiaro e Nettuno per consentire agli addetti di procedere alle verifiche del caso. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con variazioni e cancellazioni.

Foto di repertorio