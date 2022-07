Lunedì notte un ragazzo di 22 anni ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare, in seguito a un incidente.

Una corsa a folle velocità a bordo di un’Audi R8, fino a toccare i 290 chilometri orari, è finita in tragedia per un ragazzo di 22 anni. Lo scontro è stato ripreso con il cellulare di un amico che viaggiava in auto con lui e a quanto si apprende nell’auto c’era anche una ragazza incinta. I passeggeri, trasportati in ospedale, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Il 22enne, di origine rom e residente ad Aprilia, avrebbe urtato contro la barriera jersey per poi perdere il controllo dell’auto. Trasportato al policlinico di Tor Vergata è morto poco dopo. Le indagini sull’accaduto sono in corso e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di una possibile corsa clandestina.

Foto di repertorio