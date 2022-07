Brutto incendio a Castel Fusano: pineta divorata dalle fiamme

“In queste ore è divampato un incendio in un camping nella pineta di Castel Fusano. Il rischio per il patrimonio arboreo è altissimo, perché si tratta di un valore inestimabile e insostituibile. Senza contare la possibile problematica legata al rilascio di diossine nell’aria. Purtroppo, non è il primo incendio di questa estate e possiamo parlare di un disastro annunciato.

INCENDIO CASTEL FUSANO; ODAF ROMA: DISASTRO ANNUNCIATO, RISCHI SERI PER LA PINETA

Come Ordine degli Agronomi di Roma abbiamo lanciato grida di aiuto in precedenza che sono rimaste inascoltate. Serve coraggio e una presa di posizione forte da parte del Comune, per mettere fine a questa ondata di incendi che rischia di devastare il grande patrimonio verde della nostra città”.

È quanto dichiara Flavio Pezzoli, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma.