Posti di lavoro a tempo indeterminato al comune di Latina: i dettagli

Come viene riportato da Circuito Lavoro, il Comune di Latina ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 22 figure. I candidati verranno inseriti a tempo pieno e indeterminato.

22 i posti disponibili per diplomati e laureati

Il Comune di Latina ricerca 22 risorse da inserire a tempo pieno e indeterminato. La selezione avverrà tramite concorso pubblico aperto sia ai diplomati che ai laureati, in base ai ruoli.

Le risorse verranno così suddivise:

1 posto di Dirigente Amministrativo-Contabile a tempo pieno e indeterminato (per laureati);

3 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria “C” Istruttore di Vigilanza (per diplomati);

4 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria “D” Istruttore Direttivo Tecnico (per laureati);

3 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria “D” Istruttore Direttivo di Vigilanza (per laureati);

4 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria “C” Istruttore Amministrativo-Contabile (per diplomati);

4 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria “D” Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile (per laureati);

3 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria “C” Istruttore Tecnico (per diplomati).

Requisiti generici per accedere al concorso

I candidati possono accedere alla selezione pubblica solo se in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifiugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. L’Amministrazione prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso pubblico e gli idonei utilmente collocati nella graduatoria di merito del Concorso Pubblico in trattazione. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

Non sono ammessi al concorso pubblico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, coloro che siano stati dispensati, destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.;

Non sono ammessi al concorso pubblico coloro che abbiano riportato candanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Godimento dei diritti civili e politici.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 18 agosto 2022. I candidati dovranno collegarsi alla pagine dedicata ai concorsi del Comune di Latina. Nella pagina principale comparirà la lista dei concorsi attivi, cliccate su ‘dettagli’ e successivamente su Accedi per partecipare. L’accesso è consentito tramite il sistema SPID.

Dopo che avrete effettuato l’accesso potrete compilare la domanda seguendo le istruzione fornite dal sistema.