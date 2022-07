Processo Cucchi, condannati altri due Carabinieri poco prima della prescrizione

Processo per la morte di Stefano Cucchi: condannati altri due Carabinieri, accusati di falso.

La Corte d’Appello di Roma ha condannato altri due Carabinieri per la morte di Stefano Cucchi: tre anni e sei mesi di reclusione per il maresciallo Mandolini e 2 anni e quattro medi per il carabiniere Tedesco.

Le condanne sono state pronunciate nel corso del processo di appello bis sulla morte di Stefano Cucchi. I due sono accusati di falso.

La sentenza è arrivata a poche ore dalla prescrizione.

Foto di repertorio