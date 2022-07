Brutto incidente sulla Tiburtina, a Tivoli Terme: nel pomeriggio di ieri, 20 luglio 2022, poco prima delle 15:00, si sono scontrate due auto. Gravi due giovani.

Tiburtina, brutto incidente: scontro tra due auto, gravi due giovani

Per cause ancora da chiarire, due auto ieri si sono scontrate su via Tiburtina, nel territorio di Tivoli Terme. Sono gravi sia il conducente di una delle due auto, un 26enne, e il passeggero dell’altra, un 22enne. L’altra vettura coinvolta era guidata da un 58enne, padre del ragazzo di 22 anni rimasto gravemente ferito.

Entrambi i giovani sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Tivoli. Sulla precisa dinamica del sinistro indagano le Forze dell’Ordine, sequestrate entrambe le vetture.

Foto di repertorio