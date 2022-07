Frosinone, lite tra due commercianti: 30enne ferito con un coltello

Un litigio tra due commercianti trentenni, entrambi residenti a Frosinone, per poco non è finita in tragedia: accoltellato ad una coscia uno dei due. L’alterco è avvenuto poco dopo la mezzanotte di martedì scorso.

Frosinone, commerciante accoltellato ad una coscia

La precisa dinamica di quanto successo tra i due commercianti è ancora al vaglio degli inquirenti. Stando a quanto riportato dalle prime testimonianze, la lite sarebbe iniziata a casa di uno dei due, per motivi ancora da chiarire, e sarebbe poi proseguita in strada.

Proprio lì, l’aggressore avrebbe sferrato un fendente e colpito alla coscia il rivale. Immediatamente intervenuto il personale del 118, la vittima è stata portata in ospedale e refertata con una prognosi di sette giorni. Scattata la denuncia, continuano intanto le indagini della Polizia.

Foto di repertorio