Un piccolo indizio, forse una svista, una goliardata o più probabilmente un tifoso romanista che magari spera che Marcos Senesi, difensore argentino mancino del Feyenoord raggiunga presto l’AS Roma. Scopriamo in cosa consiste.

Senesi Roma: indizio sul futuro del calciatore su Wikipedia?

Sul profilo Wikipedia di Marcos Senesi è spuntato nelle ultime ore un dettaglio interessante. L’atleta sudamericano in forza alla formazione olandese, sconfitta in finale di Conference League proprio dai giallorossi, è in questi ultimi giorni nel mirino di Pinto.

Dopo il colpo Dybala, forse quello Wijnaldum, i giallorossi puntano a rinforzarsi anche in difesa, dove l’unico difensore centrale su cui si può far affidamento è Smalling, che comunque è abbasta in in là con l’età. Possibile che uno tra Ibanez o Kumbulla lasci la formazione guidata da Mourinho per far spazio al 25enne. Le voci di calciomercato si rincorrono e questo, che magari è una goliardia o una speranza che qualcosa cambi nella retroguardia capitolina, potrebbe essere un piccolo indizio. Sta di fatto che anziché essere considerato un calciatore del Feyenoord, sulla sua pagina Wikipedia è in queste ore riportato come già calciatore della Roma. Probabilmente verrà cancellato fra pochi minuti o chissà nei prossimi giorni potrà restare permanente, almeno fino alla scadenza del contratto, nel migliore dei casi.

Di certo, inferiore al like che Wijnaldum stesso ha lasciato al post social di Paulo Dybala, in cui La Joya era compagno di gioco dell’ex capitano e numero 10, Francesco Totti. Senesi sarà il prossimo colpo della Roma? Lo scopriremo nei prossimi giorni o nelle prossime ore.