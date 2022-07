Omicidio ad Artena: spunta la pista della droga

Dopo l’identificazione della vittima dell’omicidio avvenuto ad Artena, Fation Bylyshi di 32 anni, arrivano aggiornamenti su quelle che potrebbero esser state le cause scatenanti dell’accoltellamento.

Omicidio ad Artena: gli aggiornamenti

Fation Bylyshi aveva 32 anni ed era originario dell’Albania e residente ad Artena, vicino al luogo dove è stato ritrovato. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, sembrerebbe che gli inquirenti stiano seguendo la pista legata alla droga.

Gli indagati dell’omicidio di Bylyshi sono due suoi connazionali, A.J. e S.V., entrambi residenti ad Artena, arrestati nel pomeriggio di lunedì. Proprio su di loro i Carabinieri avrebbero raccolto molti indizi.

Le ipotesi

Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe stata uccisa in una casa situata in via del Boschetto. Tutto sarebbe partito da un’accesa lite nata per problemi di droga.

Il corpo di Fation Bylyshi è stato poi ritrovato intorno alle 21.30 di domenica scorsa in via di Case Colonnella, nel quartiere Macere di Artena, a terra in una pozza di sangue.