È morta Pierre la Sultana: era la storica cartomante della tv romana

Era diventata famosa nelle tv romane grazie alle sue cartomanzie. È morta all’età di 66 anni Pierre la Sultana. Ad annunciarlo è stato il suo staff tramite il profilo ufficiale. Tanti i messaggi di cordoglio.

Addio a Pierre la Sultana, storico volto delle tv romane private

Era da tempo che Pierre appariva sempre meno in tv, tanto che nel mese di giugno fu costretta a stare in ospedale per degli accertamenti. Oggi è arrivata la triste notizia, Pierre la Sultana ci ha lasciati.

Il messaggio dello staff della cartomante

Purtroppo Pierre ci ha lasciati. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque passasse di qui. Ancor più felici di averla vissuta. Ci mancherà. Eccome se ci mancherà.

Ecco un video: