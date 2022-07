“Come referenti territoriali di Pop abbiamo deciso di far passare il tour dei desideri a Colleferro per discutere di politiche pubbliche, di lavoro, di ambiente. Se non ci sono occasioni di incontro tra cittadini, cittadine e rappresentanti politici diventa impossibile mettere a terra ciò che si dice nelle campagne elettorali. Non si può parlare solo di posizionamenti, schemi e alleanze, c’è un bisogno enorme di recepire malesseri, problemi che si trascinano da tempo, ma anche di capire ciò che si muove nell’associazionismo locale, nell’attivismo, nelle critiche ad alcune scelte regionali. Tradurre bisogni e desideri delle realtà che rendono vivi i nostri territori in pratiche amministrative.