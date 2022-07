Roma. Carchitti e Lunghezza, operativi i nuovi ATM Postamat

Sono di nuovo operativi gli ATM Postamat degli uffici postali di Carchitti, in Via Enrico Toti, e di Lunghezza, in Largo Roccasicura, 6, resi inagibili entrambi a seguito di eventi criminosi rispettivamente negli scorsi mesi di marzo e febbraio.

Poste Italiane, infatti, ha installato in entrambe le sedi un Postamat di nuova generazione, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 che, oltre a consentire il prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

Poste Italiane precisa che gli ATM Postamat sono disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 e possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. I nuovi Postamat sono anche dotati di monitor digitale a elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza come l’anti-skimming per prevenire la clonazione di carte di credito e il sistema di macchiatura delle banconote.

Gli ATM Postamat sono inoltre disponibili per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart. I pensionati che hanno richiesto l’accredito della pensione sul Libretto Postale o sul conto Bancoposta possono prelevare presso gli ATM Postamat del territorio fino a un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese. Questa modalità di ritiro permette inoltre di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento annuo fino a 700 euro in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli Atm Postamat.