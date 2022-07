Ancora caldo e temperature record nel Lazio, ma non solo. Tutta Italia e anche diversi Paesi esteri stanno subendo la piaga della siccità, degli incendi e delle ondate di calore. La situazione non sembra voler migliorare nelle prossime ore. Il 20 luglio 2022 si prospetta un’altra giornata intensa, con Roma e Latina da bollino rosso.

Ancora caldo record: il 20 luglio 2022 bollino rosso a Roma e Latina. Le temperature della settimana

Le temperature massime in questi giorni sono di circa 37 gradi e si manterranno tali per almeno un’altra settimana. Per quanto riguarda invece la provincia di Frosinone la situazione potrebbe essere anche peggiore, con addirittura 39 gradi che si potrebbero toccare il prossimo sabato e con la temperatura che, scesa di pochissimi gradi, già da domani e soprattutto giovedì sarà in rialzo. La speranza è che a partire dagli ultimi giorni di luglio le temperature calino di qualche grado.

Fine settimana ancora da caldo bollente

Il fine settimana si prospetta di caldo rovente nelle province di Roma e di Frosinone. le temperature massime sfioreranno infatti i 40 gradi, e potrebbero mantenersi tali fino a lunedì prossimo, e non solo.

Per ora, non abbiamo proiezioni precise. Tuttavia, fra una settimana potremo fare una stima più chiara di quanto potrebbe accadere a partire dagli ultimi giorni del mese e per i primi di agosto 2022. Insomma, l’estate torrida sembra non volerne sapere di farci respirare.