Roma, fermato un corriere della droga con 100 chili di hashish

Dopo un normale controllo effettuato da parte degli agenti del XIV Distretto di Primavalle, in via Aurelia, alcuni metri dopo la rampa di immissione dal Gra in direzione Civitavecchia, i poliziotti si sono accorti di un’autovettura che viaggiava sprovvista della copertura assicurativa.

L’intervento della Polizia di Stato

L’atteggiamento particolarmente nervoso del conducente ha indotto gli operatori ad effettuare un’ispezione più approfondita del veicolo. Così la scoperta di oltre 100 chili di hashish divisi in 3 “balloni” del peso di circa 33 chili l’uno, contenente ognuno 300 panette da circa 100 grammi l’una.

Sempre nel portabagagli i poliziotti hanno rinvenuto un borsone nero con all’interno 20 pacchi contenenti ognuno 5 panetti. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato associato in carcere.