Sull’A1 Milano-Napoli, per consentire attività d’ispezione di un portale segnaletico, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo, in direzione Tivoli o Roma Est. La notizia è stata comunicata da Autostrade per l’Italia.

Foto di repertorio