Russell Crowe a Roma: il Gladiatore torna al Colosseo

Il celebre attore hollywoodiano Russell Crowe è a Roma e si diverte a fare il turista.

L’attore, dalla lunga carriera cinematografica, si trova a Roma, come testimoniato dal suo account ufficiale di Twitter.

“Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio”, twitta Crowe pubblicando un selfie che lo ritrae proprio davanti al Colosseo.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo

— Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022