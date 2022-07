Problemi per l’influencer Gabriele Bianchi: a causa dell’omonimia niente spunta blu

Gabriele Bianchi, noto influencer di Instagram, inserito tra le 100 eccellenze secondo Forbes, sta vivendo un periodo di crisi legato alla sua immagine vista l’omonimia con uno degli accusati della morte di Willy Monteiro Duarte.

Problemi d’immagine per Gabriele Bianchi, noto influencer

Gabriele Bianchi, un nome molto comune. Questo, per il noto influencer di Instagram però, sta diventando un vero e proprio incubo visto che la sua immagine è sempre di più associata ad uno dei “gemelli” di Artena, accusati e condannati in primo grado per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Difatti sono tantissime le persone che sotto ogni post prendono di mira il ragazzo scambiandolo per il fratello di Marco Bianchi.

Il percorso sui social di Bianchi è cresciuto a dismisura, grazie ai suoi preziosi consigli su come accogliere i clienti in un ristorante, migliorare il servizio e valorizzare l’outfit per risultare credibile e affidabile.

Ecco uno stralcio di intervista che Gabriele Bianchi ha rilasciato all’Adnkronos: “Per colpa di questa omonimia – ha affermato – sto subendo un danno d’immagine, per il quale non posso ovviamente nemmeno chiedere un risarcimento. Passino pure i messaggi di odio che mi sono arrivati negli ultimi mesi sui canali social, ma anche alcune occasioni lavorative sono state messe in discussione proprio a causa del mio nome. Basti pensare che mi sono visto negare la ‘spunta blu’ da Instagram proprio per il possibile rischio di confusione tra me e la persona imputata per l’omicidio del povero Willy Monteiro Duarte“