Ancora fiamme a Roma: incendio in zona Serpentara

Ancora giornata di fiamme a Roma. Questa volta la zona interessata è Fidene-Serpentara.

Incendio nella zona di Fidene-Serpentara

Nella giornata di oggi, domenica 17 luglio 2022, in largo Labia e sul viadotto, si è sviluppato un brutto incendio nei pressi di un benzinaio.

I residenti, spaventati, hanno subito allarmato i Vigili del Fuoco che in questo momento stanno lavorando per cercare di mettere in sicurezza tutta la zona.

Visibile da lontano un’alta colonna di fumo nero.