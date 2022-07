Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo 18-19 luglio nella città di Roma e in provincia

Lunedì 18 luglio: a Roma bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C. Giornata stabile e in prevalenza soleggiata anche sul resto della regione Lazio, ad eccezione di qualche locale variabilità diurna sui settori appenninici, associata a brevi temporali.Temperature massime in ulteriore aumento, caldo intenso con punte di 37-38°C nell’entroterra, locali picchi di 39°C nella Valle del Tevere.

Martedì 19 luglio: bel tempo su tutta la regione Lazio. Valori massimi sui 35-38°C mediamente nell’entroterra, afa sulle coste. Mare da calmo a poco mosso. Nella città di Roma ci sarà bel tempo per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 25°C.

Previsioni meteo 18-19 luglio a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 18 luglio: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con deboli piogge serali, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C. Nel resto della Ciociaria, prevista un’instabilità pomeridiana. Temperature in aumento in vari settori, con valori prossimi i 32 – 34°C e afa ben presente nelle ore serali e notturne.

Martedì 19 luglio: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C. Nel resto della Ciociaria, valori massimi sui 35-38°C mediamente nell’entroterra.

