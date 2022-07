Iniziata tra qualche polemica la vaccinazione per gli over 60 a Colleferro. Le prime segnalazioni parlano di persone costrette ad ammassarsi vicino la porta d’ingresso dell’Auditorium, per sottrarsi al caldo asfissiante.

A quanto ci è stato riferito, si tratterebbe del sistema di prenotazione, che avrebbe rilasciato degli orari che poi non sarebbero stati rispettati. Qualora fosse vero, ci auguriamo che il problema venga risolto già a partire dalle prossime ore.