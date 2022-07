Una terribile notizia ha colpito la comunità di Alatri: un bambino di otto anni è deceduto. In merito, la nota stampa della Direzione della Asl di Frosinone:

“Il bambino è giunto in Pronto soccorso accompagnato dai genitori, è stato sottoposto a triage con l’attribuzione di un codice verde e l’esecuzione di un tampone, risultato positivo. È stato inviato immediatamente in pediatria in continuità di pronto soccorso, secondo le procedure aziendali, visitato dal pediatra che ha rilevato un rapido peggioramento delle condizioni cliniche e ha provveduto a chiamare gli anestesisti.

Nel frattempo, era stato anche allertato il 118 per il trasferimento di competenza (avvenuto in altre occasioni anche con elisoccorso). Il rapido peggioramento delle condizioni cliniche non ha consentito il trasferimento in quanto il paziente non era stabilizzato e quindi non era trasportabile.

Il decesso è intervenuto in breve tempo nonostante l’equipe medica intervenuta abbia effettuato le necessarie manovre di rianimazione. La stessa equipe medica, dopo aver constatato il decesso, ha chiesto il riscontro autoptico diagnostico per determinare le cause della rapida morte del bambino. Oggi stesso si è svolto un audit interno per verificare e rendere disponibili le informazioni circostanziate circa i fatti, gli orari precisi e il percorso assistenziale seguito da ogni singolo sanitario intervenuto.

Resta il dolore per la perdita di una giovane vita che non si è potuta evitare ma l’ASL si è resa disponibile fin da subito a fornire alla magistratura ogni elemento per accertare le reali cause del tragico evento”.

Ciociaria. Bollettino Covid-19 di oggi, sabato 16 luglio 2022

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i dati di oggi, 16 luglio 2022, inviati dalla ASL di Frosinone.

A fronte dei 2.854 tamponi processati in Ciociaria, sono stati registrati 752 nuovi casi positivi e 845 negativizzati. Il totale dei ricoverati è di 75 persone. Deceduto un bambino di 8 anni, residente ad Alatri.

La tabella con i dati:

Foto di repertorio