Almeno 20 bambini sono rimasti feriti quando la giostra si è ribaltata durante il volo durante un festival a Palma Campania, in Italia, domenica.

Una ragazza di 12 anni rimane ricoverata all’ospedale di Napoli in seguito all’incidente. Un video drammatico ripreso per telefono e pubblicato sui social media mostra la turbina che ondeggia prima che la sua base iniziasse a oscillare in modo incontrollabile.

La polizia locale ha aperto un’indagine, ma le prime osservazioni suggeriscono che la causa potrebbe essere un cedimento strutturale. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’incidente arriva dopo che tre bambini sono stati portati in ospedale quando un veicolo è andato in frantumi a mezz’aria il mese scorso all’Ataturk Park ad Antalya, nel sud-ovest della Turchia.

