Si comunica che, per eseguire lavori sulla rete idrica in Via Tiburtina, lunedì 18 luglio dalle ore 08:00 alle 12:00 si renderà necessaria una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Tiburtina

via Lago di Como

via Lago di Garda

via Lago Maggiore

via Marco Vipsanio Agrippa

via dei Maestri del Lavoro

zone limitrofe

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata. (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.