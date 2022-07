“Autobus Cotral e treni regionali gratis per 30 giorni fino al 15 settembre per le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 25 anni. Con la app Lazio Youth Card riparte Lazio in Tour. Lazio ai giovani! Daje!”

Lo scrive su Instagram il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

https://www.instagram.com/reel/CgBypGfqR8R/?igshid=YmMyMTA2M2Y=