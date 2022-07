Crescono gli italiani che si rivolgono alla cartomanzia, come evitare truffe

Cresce il numero relativo agli italiani che si rivolgono ai servizi di cartomanzia per avere risposte ai loro quesiti. Un mondo da sempre borderline, tra tante zone d’ombra, un universo che al contempo affascina e attira per definizione, come tutto ciò che è esoterico. Quando si parla di cartomanzia, così come di astrologia ad esempio, con riferimento agli oroscopi, solitamente ci si divide tra chi è scettico e chi, invece, crede che dalla lettura dei Tarocchi possano uscire fuori indicazioni utili per la propria vita.

Di base anche la nostra società è stata da sempre interessata da queste tematiche, malgrado il fatto che in tutto l’occidente non viene riconosciuta alcuna valenza scientifica né dato peso a tematiche come magia, cartomanzia, astrologia. A fronte di questo i dati su chi inizia tutte le sue giornate leggendo l’oroscopo sono importanti, così come quelli riferiti alla lettura dei Tarocchi.

Cartomanzia e lettura dei Tarocchi

Il dato per quanto possa sembrare paradossale è aumentato grazie alla rete e alle relative tecnologie: è sufficiente fare un giro sui social ad esempio per vedere quanti sono coloro i quali offrono servizi di lettura carte o di consultazioni astrologiche in tempo reale.

Questo come concetto generale, perché entrando poi nello specifico è bene non mischiare troppo le diverse discipline e mantenere anzi ben salde le differenziazioni tra la magia e la cartomanzia: due realtà totalmente diverse viste che chi legge le carte lo fa andando a cercare risposte a domande poste dall’astante con l’obiettivo di interpretare avvenimenti o predire eventi futuri.

Il confine tra trasparenza e fandonia, di conseguenza, è molto labile e a fare la differenza è l’attitudine del cartomante e la sua onestà intellettuale. Quasi mai ci si dovrebbe avventurare in campi minati, come quello di fornire indicazioni per il futuro soprattutto se legati a temi delicati, salute su tutti.

Quali sono i rischi della cartomanzia

Come riportato dal sito CartomanziaRoma, l’opera del cartomante dovrebbe essere quella di interpretare in modo intuitivo quanto suggerito dalle carte andando a fornire consigli, ma senza mai far passare queste interpretazioni come indicazioni certe per scelte da prendere. E soprattutto senza mai addentrarsi in settori delicati come quello della salute; una piaga purtroppo molto diffusa, visto che tanti italiani, spesso disperati a causa di problematiche legate proprio alla salute, finiscono per rivolgersi a cartomanti senza scrupoli che approfittano del momento di debolezza per offrire consigli su tematiche sulle quali non hanno alcuna voce in capitolo.