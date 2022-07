Non conoscono sosta le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nei quartieri di Tor Bella Monaca, Rocca Cencia e Borghesiana, in sinergia con il piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 7 persone tra le note “piazze” di spaccio delle borgate, gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione. Nel corso dei controlli, dove hanno partecipato anche i Carabinieri del NAS di Roma e il personale specializzato di “ARETI”, sono state denunciate 3 persone per furto aggravato, per aver creato allacci abusivi alla rete elettrica, una segnalata per detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionato un’attività commerciale di vendita di alimenti per un totale di 7834 euro, oltre a sequestrare 150 kg di alimenti, poiché privi di tracciabilità e/o scaduti.

I controlli antidroga hanno portato all’arresto di 6 persone, tutte ritenute gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio, al sequestro di 40 dosi, tra cocaina e hashish e circa 1000 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività illecita di spaccio.

Un 55enne romano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato sorpreso dai Carabinieri fuori dal proprio domicilio, senza alcuna autorizzazione. Approfondendo il controllo, i militari hanno appurato che l’uomo aveva avvolto il braccialetto elettronico da carta stagnola, in modo da inibire il segnale del dispositivo elettronico.

I militari inoltre hanno identificato e rintracciato 4 persone, tutte colpite da ordinanze di custodia in carcere. Nell’ambito del servizio i Carabinieri hanno controllato 265 persone e 165 veicoli, elevato 7 sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada ed effettuato 2 sequestro amministrativi di veicoli.