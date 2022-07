Choc nel rione Esquilino: un uomo di 32 anni ha cercato di staccare a morsi il dito della titolare di un minimarket durante una rapina avvenuta lo scorso 11 luglio.

Esquilino, tenta di staccare a morsi il dito della titolare di un minimarket in via Giolitti

L’uomo, un 32enne, voleva rapinare un minimarket in via Giolitti ma si è scontrato con la proprietaria, una donna di 39 anni originaria del Bangladesh. Nella colluttazione, l’aggressore ha morso il dito della donna, riuscendo a staccarle parte della falange.

Subito dopo, si è dato alla fuga. La donna è riuscita ad allertare le Forze dell’Ordine, che hanno subito bloccato l’uomo in via Marsala. La vittima è stata medicata in ospedale.

Foto di repertorio