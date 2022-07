Terribile incidente sull’Aurelia, scooter contro furgone: un morto

Terribile incidente questa mattina, 14 luglio 2022, sulla Aurelia, all’altezza di via Alberico Gentili: uno scooter si è scontrato con un furgone. Morto il conducente del veicolo a due ruote.

Grave incidente sulla Aurelia questa mattina: un morto

Il tremendo impatto si è verificato verso le 7:30 di questa mattina. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti. Stando alle prime testimonianze, l’uomo in sella allo scooter avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi contro un furgone e scivolando sull’asfalto per diversi metri.

Sul posto sono interventi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo. Il tratto di strada interessato è stato interdetto al traffico, causando forti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.

Foto di repertorio