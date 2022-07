Roma, spaventoso incendio in un B&B: evacuate 80 persone

Spaventoso incendio a Roma in un B&B situato in zona San Lorenzo. Evacuate 80 persone.

Incendio in un B&B di Roma

Il tutto è avvenuto intorno all’una di questa notte in Bed and Breakfast di Roma di via Marghera, a San Lorenzo. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che le fiamme siano partite dal quinto piano dello stabile.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno subito estinto il fuoco e messo in sicurezza ben ottanta persone che alloggiavano al quarto e al quinto piano del B&B.

Sull’origine del rogo è stata aperta un’indagine.