Ancora sconosciute le motivazioni che avrebbero portato il noto attore Pippo Franco all’ospedale. Stando a quanto riportato da Fanpage, l’attore è stato ricoverato e le sue condizioni di salute non sarebbero delle migliori.

Pippo Franco ricoverato in ospedale: sarebbe grave

L’ex popolare presentatore delle storiche serate del bagaglino dunque non sarebbe al meglio. Tornato alla ribalta delle cronache negli ultimi tempi, in pieno periodo Covid, adesso tutti i fan si stringono e gli augurano il meglio. Ricordato anche per le nostalgiche canzoni che cantò allo Zecchino d’oro e alcune parti come attore, che lo hanno reso immortale nella memoria degli italiani, quali ad esempio il ruolo nel film L’arbitro, il tifoso e il calciatore.

Anche la redazione si augura che le sue condizioni di salute possano migliorare quanto prima. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla situazione.

Foto di repertorio