San Giovanni, gravi condizioni igienico-sanitarie in cucina: chiuso locale

Tutela salute consumatori, controlli della Polizia Locale: scatta la chiusura per un locale a San Giovanni. Gravi le condizioni igienico-sanitarie riscontrate.



Un’attività di somministrazione è stata chiusa a seguito delle pessime condizioni igienico-sanitarie riscontrate dalle pattuglie della Polizia Locale durante alcuni controlli eseguiti nella zona di San Giovanni. Ad intervenire gli agenti del VII Gruppo Appio i quali, nel corso delle verifiche, hanno accertato la presenza di blatte, oltreché sporcizia diffusa, all’interno delle cucine del locale.

Per tali motivi, è stata immediatamente informata la ASL RM 2, che ne ha disposto la chiusura, alla quale si aggiungono le sanzioni per alcune irregolarità amministrative rilevate dagli operanti, tra cui la mancanza di requisiti previsti per le attività di cottura dei cibi.