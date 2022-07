Ieri pomeriggio, 11 luglio 2022, gli agenti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un servizio straordinario in zona Magliana.

Magliana, ecco cosa emerge dai controlli

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione dei reati predatori e quelli legati allo spaccio di stupefacenti; identificate oltre 100 persone di cui 19 straniere e 51 invece, i veicoli fermati durante i vari posti di controllo.

Inoltre, sono state effettuate alcune verifiche in 3 esercizi commerciale: in uno di questi, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore straniero irregolare e, oltre a diffidare il titolare per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie riscontrate, i poliziotti gli hanno contestato sanzioni amministrative pari a 6 mila euro.

Foto di repertorio