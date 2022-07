I Vigili del fuoco del distaccamento di Sora, insieme al personale del soccorso alpino di Cassino, sono intervenuti nella giornata odierna nel comune di San Biagio Saracinisco (FR) per prestare soccorso ad un uomo che recandosi a pescare in compagnia del nipote, è precipitato in una zona impervia a ridosso del torrente Mollarino.

Ecco cosa è successo e l’intervento dei Vigili del Fuoco

È stato il nipote a chiamare i soccorsi che, giunti sul luogo, hanno immediatamente soccorso l’uomo. Sul posto si è recato anche il personale dei Vigili del fuoco con specializzazione S.A.F. (speleo alpino fluviale) proveniente dal distaccamento territoriale dei Vigili di Fiuggi.

Effettuato il recupero, l’uomo è stato posto su un presidio e trasportato dai soccorritori, per poi affidarlo ai sanitari presenti sul posto con un elicottero che ha provveduto ad elitrasportarlo.

Foto in galleria