Anagni, al via le riprese cinematografiche della serie tv Rai “La Storia”

Anagni è stata scelta come set per le riprese della serie tv Rai “La Storia”, ispirata all’omonimo romanzo di Elsa Morante.

Il sindaco Natalia scrive così tramite un post Facebook: “Anagni in questi giorni sarà coinvolta nelle riprese cinematografiche di una grande produzione RAI, quelle della serie tv “La Storia”, ispirata all’omonimo romanzo di Elsa Morante. Ci saranno disagi per quanto riguarda i parcheggi e la viabilità in Piazza Innocenzo III e Piazza Giovanni Paolo II, location delle riprese, ed anche in altre aree del centro storico, e di questo ci scusiamo, pur assicurando che già da mercoledì mattina la situazione verrà ripristinata.

Vorrei concentrarmi però sul fatto che la nostra città sia stata scelta da una regista del calibro di Francesca Archibugi, con un cast di livello tra cui Elio Germano, Jasmine Trinca e Valerio Mastandrea, per una produzione RAI così importante. È segno del fatto che Anagni è attrattiva, è in grado di ben presentarsi e di essere considerata, non solo grazie al suo patrimonio storico ma anche ai servizi che offre, una città di prima fascia anche per il cinema. L’Amministrazione ha convintamente lavorato assieme alla produzione nei giorni scorsi per favorire lo svolgimento delle riprese e continuerà a farlo nei prossimi giorni, quelli prettamente “operativi”. È una scelta che abbiamo fatto con convinzione, certi del fatto che la città ne trarrà importanti benefici d’immagine ed un utile ritorno.”

