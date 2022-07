Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo 11-12 luglio nella città di Roma e in provincia

Lunedì 11 luglio: a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C. Nel resto della provincia, la mattinata sarà soleggiata, mentre il pomeriggio localmente variabile su entroterra e Appennino, con possibili isolati rovesci o brevi spunti temporaleschi.

Martedì 12 luglio: a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C. Temperature massime stabili o in ulteriore lieve rialzo, valori entro 33-35°C nell’entroterra, con punte locali di 36°C sulla Valle del Tevere.

Previsioni meteo 11-12 luglio a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 11 luglio: a Frosinone e provincia cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C. Nel resto della provincia, temperature massime in ulteriore lieve rialzo, con caldo senza eccessi.

Martedì 12 luglio: avvio di giornata con sole prevalente su tutto il Lazio. Segue un pomeriggio variabile su entroterra ed Appennino, con possibili spunti instabili più probabili lungo la dorsale ed occasionalmente sulle aree prospicienti. Nella città di Frosinone, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C.

Foto di repertorio