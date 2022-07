Dopo la sentenza di primo grado che vede l’ergastolo per i fratelli Bianchi, 23 anni a Belleggia e 21 a Pincarelli, il giudice della Corte d’Assise di Frosinone ha disposto un’ulteriore provvedimento: un risarcimento di 550 mila euro per la famiglia di Willy Monteiro Duarte, ventunenne di Paliano massacrato di botte e ucciso nella notte del 6 settembre di due anni fa in piazza Oberdan a Colleferro.

550 mila euro di risarcimento per la famiglia di Willy Monteiro

La sentenza ha disposto che i quattro condannati dovranno risarcire la famiglia di Willy per un totale di 550 mila euro. La quota verrà disposta nel seguente modo: 200 mila euro a ciascuno dei genitori e 150 mila euro per la sorella.

La difesa di Belleggia: “Ha scelto la verità davanti le intimidazioni dei fratelli Bianchi”

Dopo la sentenza ad intervenire è stato anche Perugini, avvocato difensore di Francesco Belleggia, che ha sottolineato ai microfoni dell’ “Agenzia Nova”: “Quello sottoposto a Belleggia non era un patto ma una vera e propria intimazione. Avevo capito che Francesco temesse la reazione dei fratelli Bianchi nel venir meno ‘all’ordine di scuderia’, ma gli ho consigliato di scegliere tra la paura per i Bianchi e la verità. Ha quindi fornito una collaborazione che ha permesso alla procura di acquisire informazioni importanti per la ricostruzione dei fatti”