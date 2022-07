I cittadini di Latina, lo scorso 3 e 4 ottobre 2021 erano andati alle urne a votare ma ora, dopo diversi mesi, dovranno tornare a votare di nuovo. Il Tar di Latina, infatti, ha accolto uno dei ricorsi e hanno annullato il voto in ben 22 sezioni.

Latina, cade il Sindaco e la giunta

Annullati i voti in ben 22 sezioni a Latina (la nr. 24,40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83,85, 86,94, 103, 106, 107, 109, 110). I giudici hanno spiegato che dalle risultanze non risulta soddisfatto il requisito della corrispondenza, tra le schede autentiche, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate.

Che succede ora? La risposta è molto semplice: il Sindaco Damiano Coletta e tutto il consiglio comunale decade e spetterà alla prefettura prendere il comando del Comune fino alle prossime elezioni.