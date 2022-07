Il bilancio dell’attività è di 7 persone denunciate a piede libero e altre 10 sanzionate amministrativamente. Una persona, invece, è stata segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe.

I dettagli

All’interno dello scalo ferroviario, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno individuato un cittadino straniero di 40 anni, senza fissa dimora e già con precedenti, che sottoposto ad un controllo, mentre stava molestando i viaggiatori in transito in procinto di acquistare i biglietti, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Anche un 28enne del Perù, sena fissa dimora e con precedenti, sottoposto ad un controllo all’uscita della linea A della metropolitana, si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità e per questo motivo è stato denunciato.

Un italiano di 45 anni è risultato inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Roma mentre un 37enne, sempre italiano, ma senza fissa dimora e con precedenti, è stato individuato nell’area della stazione nonostante pendesse nei suoi confronti un divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini (CD. Daspo urbano).

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato anche 7 persone, 5 di questi per la violazione del divieto di stazionamento presso la stazione ferroviaria, ed è stato emesso a loro carico, contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area. Un cittadino del Bangladesh di 24 anni, è stato sorpreso in piazza dei Cinquecento mentre esercitava il commercio illegale ambulante. Infine i Carabinieri hanno anche sorpreso un 20enne, in possesso di una bustina contenente 0.60 grammi di hashish e segnalato alla competente Autorità quale assuntore.

In piazza Indipendenza e lungo le vie limitrofe, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, del Comando Stazione Roma Macao e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro per contrastare il degrado legato ai bivacchi abusivi, hanno sanzionato 3 persone per abbandono di rifiuti in strada mentre una ragazza italiana di 28 anni, sorpresa dai Carabinieri in possesso di una modica quantità di hashish, è stata segnalata alla Prefettura.

Grazie alla collaborazione con il personale dell’A.M.A., venivano ritirati e conferiti oltre 200 kg di rifiuti vari, tra i quali varie tende da campeggio e carrelli metallici adibiti a bivacchi di fortuna, abbandonati nelle aree verdi della citata piazza Indipendenza. Nel corso del servizio i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero di 38 anni, nella Capitale senza fissa dimora, poiché responsabile dell’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma; nei guai sono finite anche due donne italiane di 38 e 49 anni, entrambe senza fissa dimora, responsabili dell’inosservanza del DASPO urbano cui erano già state sottoposte.