Omicidio Willy, la famiglia: “Ci discostiamo da ogni genere di strumentalizzazione”

Stanno circolando, soprattutto dopo la lettura della sentenza di primo grado, delle lettere firmate dalla “mamma di Willy”: si tratta di falsi, come dichiarato dai familiari del giovane ucciso a Colleferro nel settembre 2020.

La famiglia di Willy: “Ci discostiamo da ogni genere di strumentalizzazione”

“La giustizia va perseguita in tutte le sue forme e per questo come famiglia ci discostiamo da ogni genere di strumentalizzazione.

Stanno girando molte lettere firmate la “Mamma di Willy” non scritte dalla famiglia. La preghiera è l’unico mezzo che abbiamo per parlare con Willy e resterà sempre una cosa privata.

La famiglia di Willy”, è il post pubblicato dalla famiglia di Willy su Facebook.

Foto di repertorio