Quarticciolo, droga e furti: diversi arresti, ecco tutti i dettagli

Nella mattinata di ieri è stato nuovamente effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella zona del Quarticciolo, al fine di contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Vi hanno preso parte i poliziotti del V Distretto, un’unità cinofila antidroga, una pattuglia della Squadra Mobile, una pattuglia di agenti a cavallo, oltre a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e una squadra del 1 ^ Reparto Mobile. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati molteplici posti di controllo, assicurando prossimità e visibilità nelle principali arterie del quartiere.

I dettagli sugli arresti

Nel corso del servizio, l’unità cinofila ha rinvenuto, nascosti nella vegetazione di via Ostuni, 52,6 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, debitamente sequestrati a carico di ignoti. La pattuglia ippomontata ha effettuato il pattugliamento del parco di Tor Tre Teste, come di consueto, partendo dal centro anziani di via Locorotondo, riscuotendo numerose dimostrazioni di vicinanza e affetto da parte non solo degli anziani ma anche dalle tante famiglie a passeggio nel parco. Sempre in giornata, gli agenti del V Distretto hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 28enne georgiano, responsabile del furto di 9 bottiglie di whisky presso il punto vendita Conad di via Collatino angolo via G.B. Valente.

Al termine del servizio sono state controllate 89 persone, di cui 24 con precedenti a carico, e sono state comminate due sanzioni al Codice della Strada. Quest’ultimo servizio si aggiunge alla costante attività di controllo messa in campo da più di 2 mesi da parte dei poliziotti del V Distretto Prenestino che, unitamente agli agenti e investigatori dei Commissariati di Porta Maggiore e Torpignattara, hanno effettuato servizi di prevenzione e repressione dei reati, soprattutto predatori o legati allo spaccio di stupefacenti. È stata promossa, attraverso la quotidiana sinergia tra i tre uffici, l’attività di prossimità con i cittadini ed in special modo con gli anziani, purtroppo molto spesso vittime di reati predatori.

Sono stati organizzati, infatti, incontri con loro nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Questura di Roma “Campagna di sicurezza per gli anziani” sul tema delle truffe. Analogo impegno, accresciuto da rinnovata energia, è stato profuso nella costante attività di incontro con i giovani nelle scuole del V Municipio sul tema del bullismo e del cyber bullismo. Il rapporto con le Istituzioni locali è quotidiano ed aperto sempre ad un confronto sulla ricerca di soluzioni che coinvolgano tutti gli attori della sicurezza.

Solo nel mese di giugno, nell’ambito del V Municipio, sono state arrestate 30 persone per reati di spaccio di stupefacenti, furto, rapina ed esecuzioni di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 12 sono le perquisizioni eseguite, sequestrati circa 7 kg. di marijuana, 820 grammi di cocaina e 16 grammi di ecstasy; sequestrate 10 armi da taglio e 2 pistole, 66 le persone denunciate, 3769 le persone identificate, 99 i posti di controllo con 979 veicoli fermati, di cui 12 sequestrati; 30 invece le sanzioni al Codice della Strada. Controllate anche le zone dove insiste attività di prostituzione: 41 le violazioni registrate al Regolamento di Polizia Urbana. Sono stati notificati un provvedimento D.AC.U.R.(divieto di accesso alle aree urbane) e 3 avvisi orali e sono stati controllati anche 17 esercizi commerciali, di cui 4 sanzionati.