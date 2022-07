Temporale a Roma e provincia nella notte: allagamenti e alberi caduti

Notte di tempesta a Roma e nella provincia della Capitale: diversi i disagi segnalati, dagli allagamenti agli alberi caduti in strada.

Temporale a Roma e provincia: diversi i disagi

Tuoni, fulmini e raffiche di vento: è quanto accaduto questa notte, all’incirca verso le 2:00, in quasi tutta la Regione Lazio. Particolarmente colpita risulta essere la provincia di Roma.

Non sono mancati disagi proprio nella Capitale, soprattutto nella zona sud-est. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile. Segnalati anche diversi blackout in varie zone di Roma.

Disagi anche in provincia, soprattutto sul litorale e nell’area dei Castelli Romani. Ad Albano Laziale, per esempio, numerosi rami e alberi caduti in strada rallentano la circolazione anche questa mattina.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

In foto, albero caduto su via Lombardo ad Albano Laziale (immagine presa dalla pagina Facebook del Comune di Albano Laziale)