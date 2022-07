Buoni motivi per preferire un divano letto

Quando arriva il momento di arredare il proprio appartamento, il piacere e il divertimento di poter scegliere elementi raffinati e di design si mescolano con l’impegno, spesso notevole, anche dal punto di vista economico. Una soluzione ideale proviene da mobili pratici e che fanno della versatilità il proprio punto di forza: è il caso, per esempio, del divano letto: un elemento di arredo che non è solo utile e comodo, ma anche gradevole sotto il profilo estetico, e che proprio per questo motivo può prendere il posto del divano nella zona living della casa. Poi, in caso di necessità, il divano letto si converte in un letto, da usare per gli ospiti.

Perché scegliere un divano letto

Le soluzioni più moderne permettono di trovare divani letto altamente innovativi e caratterizzati da rivestimenti di qualità. Come si può facilmente immaginare, una delle caratteristiche più vantaggiose dei divani letto deriva dalla possibilità di risparmiare un bel po’ di spazio: si hanno due elementi in uno solo, d’altra parte. Ciò è utile nei monolocali e in tutti i casi in cui gli appartamenti abbiano dimensioni ridotte. Così, si ha a disposizione il comfort di un vero letto, abbinato alla praticità di un divano. Anche nell’ipotesi in cui i meccanismi di apertura vengano adoperati in maniera continuativa, la struttura di un divano letto è robusta e resistente, capace di durare molto a lungo nel tempo.

Tutto il comfort di un divano letto

I divani letto moderni sono contraddistinti da sedute che possono diventare in pochi secondi dei materassi accoglienti e davvero piacevoli, con una vasta gamma di imbottiture differenti tra cui scegliere a seconda delle necessità e dei gusti personali. Possono essere con molle o senza, e anche morbide, soffici o semirigide. Per quel che riguarda le strutture interne, poi, possono essere in acciaio o in legno, con tanto di doghe e reti per supportare il peso delle persone. Ecco, quindi, che un divano letto contribuisce a garantire un sonno ristoratore e un riposo davvero rigenerante.

Come è fatto il divano letto

Il divano letto non è più una struttura rigida e pesante come poteva essere una volta. Inoltre, quando è in posizione chiusa questo elemento di arredo non lascia intuire la propria struttura interna, e mostra una evidente somiglianza con un divano classico. Sono parecchi i produttori che progettano e costruiscono divani letto che mostrano un aspetto estetico piacevole, al punto da non far capire la loro doppia funzione: elementi che possono trovare posto in qualunque soggiorno, a prescindere dal suo stile. Per altro, è possibile scegliere la tipologia di rivestimento esterno che si desidera, proprio come avviene con un divano tradizionale: si spazia dal tessuto alla pelle, passando per la similpelle. Esistono, inoltre, i rivestimenti sfoderabili, che hanno il pregio di poter essere lavorati con grande facilità. Sia chiaro: un divano letto può trovare posto non solo in salotto, ma anche – per esempio – in uno studio o nella cameretta dei bambini.

Dove comprare i migliori divani letto

Smart Arredo è il negozio a cui fare riferimento quando si ha la necessità di comprare un divano letto. Questo e-commerce è specializzato, infatti, nella fornitura di arredamenti trasformabili e convertibili destinati ad appartamenti di piccole dimensioni. Facendo acquisti in questo store online è possibile scegliere la forma di pagamento che si preferisce, dalla carta di credito al bonifico bancario, passando per Paypal. Per tutti i prodotti, la spedizione è gratuita, così come gratuita è la procedura di reso per ogni tipo di ordine; anche in questo caso non sono previste spese di spedizione.



Divano letto modello Zeal

I migliori divani letto di Smart Arredo

Uno dei migliori divani letto in vendita tra quelli nel catalogo di Smart Arredo è senza dubbio Zeal: si tratta di un divano letto singolo, progettato per ottimizzare gli spazi e tale da poter essere collocato anche in un salotto molto piccolo. Una soluzione alternativa è rappresentata, invece, da Idun: in questo caso abbiamo a che fare con un divano letto matrimoniale dallo stile classico ed elegante, dotato di braccioli. Tra i due modelli c’è una differenza di prezzo consistente, motivata dalle diverse dimensioni e, di conseguenza, dalle diverse modalità e opportunità di utilizzo.