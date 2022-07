Dalle 13:00 di oggi, 7 luglio 2022, i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio di vegetazione in zona Casal Monastero: le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso, con quattro squadre a lavoro per circoscrivere le fiamme, vicine al GRA e ad alcune abitazioni.

Roma brucia: incendio in corso oggi pomeriggio a Casal Monastero

Vi terremo aggiornati sulla situazione. Sta di fatto che, anche a causa del caldo, sono ormai diversi giorni di seguito che la Capitale è interessata da piccoli e grandi incendi. Di seguito, un breve video realizzato dall’elicottero e pubblicato sui canali social dei pompieri, che mostra lo svilupparsi dell’incendio, proprio nelle vicinanze delle auto che stanno transitando in questi istanti sul Grande Raccordo Anulare di Roma.