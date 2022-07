ABS SRL

azienda che eroga servizi di pulizia, sanificazione e facility management in ambito civile, industriale e sanitario

Per le sedi di: ROMA

N. 8 ADDETTE/I ALLE PULIZIE AI PIANI* Rif. ID 0662020

Le risorse si occuperanno del riassetto e della pulizia di camere d’albergo e spazi comuni

Requisiti indispensabili: scuola dell’obbligo

Requisiti preferibili: eventuali precedenti esperienze nel settore

Condizioni offerte:

contratto tempo determinato di 3 mesi, part time di ore 25 settimanali

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi

Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre il 31/07/2022, un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 2016/679(GDPR) , mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail:

abssrl.info@gmail.com unitamente al Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento.

