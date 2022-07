Roma, selezione per 10 autisti di bus turistici: aperte le iscrizioni

Come riporta Circuito Lavoro, l’azienda operante nel noleggio autobus per servizi turistici ricerca 10 autisti da assumere a Roma.

Il Centro per l’Impiego di Roma Tiburtino ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per conto di un’azienda operante nel settore dell’autonoleggio di autobus per servizi turistici. L’azienda ricerca 10 (dieci) autisti da inserire a tempo determinato e full time per la sede di Roma. Le risorse selezionate verranno impiegate a tempo determinato per 5 mesi.

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi. Coloro i quali vogliono partecipare alla selezione dovranno inoltrare la richiesta di partecipazione entro il 22 luglio 2022.