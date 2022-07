I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, ieri pomeriggio, hanno bloccato due minori che erano state viste entrare in uno stabile di via Mogadiscio per poi uscirne frettolosamente pochi minuti dopo.

I dettagli della vicenda

Immediatamente bloccate, a seguito di una perquisizione, in una borsa che portavano con loro, sono stati rinvenuti vari oggetti atti allo scasso quali due cacciaviti, una chiave inglese, un paio di forbici, una mini torcia elettrica, due lastre in plastica rigida e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati. La minore più grande, 17 anni, è stata arrestata mentre la più piccola, appena 12enne, non imputabile, è stata affidata ad una casa famiglia individuata a cura della Sala Operativa Sociale del comune di Roma.

Entrambe sono gravemente indiziate di aver forzato la porta di ingresso di un appartamento sito al primo piano dello stabile, il cui proprietario era assente al momento del fatto, senza riuscire ad accedere all’interno, in quanto disturbate dalla presenza di altri condomini. La minore arrestata è stata accompagnata presso il centro prima accoglienza sito Roma via Virginia Agnelli.

Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagata è da considerarsi non colpevole fino a condanna definitiva.